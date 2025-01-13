Кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17? Известны основные кандидаты
Во главе с Владимиром Езерским
Фото: УАФ/ Автор - Владислав Яценко
Стало известно, кто возглавит юношеские сборные Украины U-15, U-16 и U-17.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, тренерами этих команд станут Геннадий Щекотилин, Илья Галюза и Владимир Езерский.
Отмечается, что кандидатуры будут утверждены в течение недели-двух.
Кадровые изменения происходят после завершения контракта УАФ с Юрием Морозом, которые ранее тренировал эти юношеские сборные Украины. Контракт специалиста, который работал с командой U-17 в течение 2022–2024 годов, не был продлен.
Напомним, что Геннадий Щекотилин работает ассистентом Виталия Пономарева во львовском "Рухе". Илья Галюза раньше работал в академии "Днепра-1". У Владимира Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.
Популярное сейчас
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ
- Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты Оберхофа и подвел итоги всего этапа
- Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО