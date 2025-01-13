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Кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17? Известны основные кандидаты

Юношеские сборные Украины
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Во главе с Владимиром Езерским

Кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17? Известны основные кандидаты

Фото: УАФ/ Автор - Владислав Яценко

Новина українською

Стало известно, кто возглавит юношеские сборные Украины U-15, U-16 и U-17.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, тренерами этих команд станут Геннадий Щекотилин, Илья Галюза и Владимир Езерский.

Отмечается, что кандидатуры будут утверждены в течение недели-двух.

Кадровые изменения происходят после завершения контракта УАФ с Юрием Морозом, которые ранее тренировал эти юношеские сборные Украины. Контракт специалиста, который работал с командой U-17 в течение 2022–2024 годов, не был продлен.

Напомним, что Геннадий Щекотилин работает ассистентом Виталия Пономарева во львовском "Рухе". Илья Галюза раньше работал в академии "Днепра-1". У Владимира Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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