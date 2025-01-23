Исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных - Источник
Три специалиста
фото - УАФ
Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали команд страны Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров молодежных и юношеских сборных:
- Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);
- Илья Галюза (сборная U-17);
- Александр Сытник (сборные U-15, U-16).
Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, сообщает ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.
Последним местом работы Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в "Ворскле". Галюза работал в академиях "Черноморца" и "Днепра-1". У Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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