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Исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных - Источник

Юношеские сборные Украины

Три специалиста

Исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных - Источник

фото - УАФ

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Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали команд страны Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров молодежных и юношеских сборных:

  • Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);
  • Илья Галюза (сборная U-17);
  • Александр Сытник (сборные U-15, U-16).

Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, сообщает ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.

Последним местом работы Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в "Ворскле". Галюза работал в академиях "Черноморца" и "Днепра-1". У Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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