Исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных - Источник

Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали команд страны Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров молодежных и юношеских сборных:

Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);

Илья Галюза (сборная U-17);

Александр Сытник (сборные U-15, U-16).

Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, сообщает ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.

Последним местом работы Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в "Ворскле". Галюза работал в академиях "Черноморца" и "Днепра-1". У Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.