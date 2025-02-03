УАФ назначила нового наставника для сборных Украины U-16 и U-15

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-16 (игроки 2009 г.р.) и юношеской сборной Украины U-15 (игроки 2010 г.р.), сообщает пресс-служба организации.

Администрация УАФ уже заключила с тренером соглашение о сотрудничестве сроком на 1 год. Развитие системы юношеских сборных - один из приоритетов в работе УАФ.

Последним местом работы Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в "Ворскле".

Напомним, в этом году юношеская сборная Украины U-16 примет участие в первом раунде отбора Евро-2026 (U-17). По результатам жеребьевки наша команда оказалась в группе 1, где в октябре будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Также в предварительных планах юношеской сборной Украины U-16 в этом году - выступление в товарищеских международных турнирах. Юношеская сборная Украины U-15 через УТС и контрольные матчи будет готовиться к квалификации Евро-2027 (U-17), которая стартует осенью 2026 года.