УАФ назначила нового наставника для сборных Украины U-16 и U-15
Юношеские команды получили нового тренера
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-16 (игроки 2009 г.р.) и юношеской сборной Украины U-15 (игроки 2010 г.р.), сообщает пресс-служба организации.
Администрация УАФ уже заключила с тренером соглашение о сотрудничестве сроком на 1 год. Развитие системы юношеских сборных - один из приоритетов в работе УАФ.
Последним местом работы Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в "Ворскле".
Напомним, в этом году юношеская сборная Украины U-16 примет участие в первом раунде отбора Евро-2026 (U-17). По результатам жеребьевки наша команда оказалась в группе 1, где в октябре будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.
Также в предварительных планах юношеской сборной Украины U-16 в этом году - выступление в товарищеских международных турнирах. Юношеская сборная Украины U-15 через УТС и контрольные матчи будет готовиться к квалификации Евро-2027 (U-17), которая стартует осенью 2026 года.
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