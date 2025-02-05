Сборная Украины U-17 проведет два спарринга: опубликована заявка сине-желтых

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) сыграет товарищеские матчи с командами Турции и Греции.

С 9-го по 18 февраля юношеская сборная Украины U-17 в рамках подготовки ко второму раунду отбора Евро-2025 будет проводить учебно-тренировочный сбор в Хорватии. Сине-желтые также сыграют два товарищеских поединка - с Турцией (13 февраля) и Грецией (16 февраля). Возглавит делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером будет Александр Сытник.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Игорь Костенко ("Бенфика", Португалия), Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания), Федор Ткаченко ("Бетис", Испания).

Защитники: Дмитрий Коновалов ("Динамо" Киев), Тимофей Нивинский (ЛНЗ Черкассы), Егор Онищук, Иван Вергун (оба - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба - "Рух" Львов), Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия), Никита Мельник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия), Назар Хливнюк ("Фортуна" Д, Германия).

Полузащитники: Артем Корж ("Полесье" Житомир), Артем Зубрий ("Шахтер" Донецк), Мухаммад Джурабаев ("Рух" Львов), Адам Гурам, Илья Кутья (оба - "Гайдук", Хорватия), Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия), Андрей Гамзик ("Байер", Германия).

Нападающие: Дмитрий Зудин ("Гайдук", Хорватия), Илья Меньшиков ("Аустрия", Австрия), Максим Кучерявый ("Динамо" Киев), Максим Гололобов ("Байер", Германия).

Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 (U-17) попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией. Определено, что мини-турнир будет проходить с 19-го по 25 марта в Хорватии. В финальный турнир выйдет только победитель группы.