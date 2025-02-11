Будко: Кристиан Шевченко заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины
Это игрок высокого уровня
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Украинский хавбек нидерландского АЗ Богдан Будко высказался о нападаю щем юношеской сборной Украины U-19 Кристиане Шевченко.
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– Что можете сказать о Кристиане Шевченко, сыне легендарного украинского форварда Андрея Шевченко?
– Это игрок высокого уровня. Он играет в Англии, там очень сильный чемпионат. Это уже достаточно свидетельствует о его уровне. По моему мнению, он заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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