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Будко: Кристиан Шевченко заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Это игрок высокого уровня

Будко: Кристиан Шевченко заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Украинский хавбек нидерландского АЗ Богдан Будко высказался о нападаю щем юношеской сборной Украины U-19 Кристиане Шевченко.

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– Что можете сказать о Кристиане Шевченко, сыне легендарного украинского форварда Андрея Шевченко?

– Это игрок высокого уровня. Он играет в Англии, там очень сильный чемпионат. Это уже достаточно свидетельствует о его уровне. По моему мнению, он заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины.

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Украина U-19 Кристиан Шевченко Богдан Будко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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