Будко: Кристиан Шевченко заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины

Украинский хавбек нидерландского АЗ Богдан Будко высказался о нападаю щем юношеской сборной Украины U-19 Кристиане Шевченко.

– Что можете сказать о Кристиане Шевченко, сыне легендарного украинского форварда Андрея Шевченко?

– Это игрок высокого уровня. Он играет в Англии, там очень сильный чемпионат. Это уже достаточно свидетельствует о его уровне. По моему мнению, он заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины.