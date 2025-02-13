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Турция U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Юношеские сборные Украины

Турция U-17 - Украина U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Турция U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 13 февраля юношеская сборная Украины U-17 проведет товарищеский матч с ровесниками из Турции. Спарринг состоится в рамках подготовки ко второму раунду отбора на Евро-2025 U-17.

Игра пройдет в Хорватии, где украинская команда проводит учебно-тренировочные сборы. С заявкой сине-желтых можно ознакомиться здесь.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Товарищеский матч
13.02.2025
Турция U-17 16:00 Украина U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

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Юношеская сборная Украины (U-17) Украина U-17 Турция U-17 смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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