Украина U-17 назвала стартовый состав на спарринг с Турцией
Товарищеская игра начнется в 16:00
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 13 февраля юношеская сборная Украины U-17 проведет товарищеский матч с Турцией в рамках подготовки ко второму раунду отбора на Евро-2025 U-17.
Стал известен стартовый состав сине-желтых на игру.
Украина U-17: Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, О. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин (к),
Запасные: Ф. Ткаченко, Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам, Нивинский, Гололобов, Кучерявый, Меншиков, Соломон, Гамзик.
Игра начнется в 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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