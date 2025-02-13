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Украина U-17 назвала стартовый состав на спарринг с Турцией

Юношеские сборные Украины

Товарищеская игра начнется в 16:00

Украина U-17 назвала стартовый состав на спарринг с Турцией

Фото: пресслужба УАФ

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Сегодня, 13 февраля юношеская сборная Украины U-17 проведет товарищеский матч с Турцией в рамках подготовки ко второму раунду отбора на Евро-2025 U-17.

Стал известен стартовый состав сине-желтых на игру.

Украина U-17: Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, О. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин (к),

Запасные: Ф. Ткаченко, Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам, Нивинский, Гололобов, Кучерявый, Меншиков, Соломон, Гамзик.

Игра начнется в 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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