УАФ утвердила тренеров в юношеские мужские и женские сборные Украины
А Владимир Пятенко остается тренером женской национальной сборной Украины
Фото: ФК Металіст 1925
Исполком УАФ утвердил результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.
По результатам конкурса Владимир Пятенко останется главным тренером женской сборной, но уже в статусе исполняющего обязанности.
Также было согласовано назначение Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины (U-17), а Олега Голодюка, который ранее был тренером в "Металлисте 1925" – главным тренером юношеских сборных Украины (U-15, U-16). Администрации УАФ поручено провести переговоры и заключить финальные соглашения о сотрудничестве.
Главным тренером национальной молодежной женской сборной (WU-19) назначен Олег Бортник, главный тренер девичьей сборной Украины (WU-17) — Людмила Лемешко, а главный тренер самой молодой девичьей сборной Украины (WU-15) — Наталья Игнатович.
Также члены исполкома приняли решение отозвать Владимира Щиголя с поста председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ и Марину Кмитюк с поста заместителя председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ, а на эти должности избрали Андрея Прохоровича и Игоря Шопина.
Популярное сейчас
- Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп сделал заявление о помощи Украине
- Турция U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф