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УАФ утвердила тренеров в юношеские мужские и женские сборные Украины

Юношеские сборные Украины
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А Владимир Пятенко остается тренером женской национальной сборной Украины

УАФ утвердила тренеров в юношеские мужские и женские сборные Украины

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Исполком УАФ утвердил результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.

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По результатам конкурса Владимир Пятенко останется главным тренером женской сборной, но уже в статусе исполняющего обязанности.

Также было согласовано назначение Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины (U-17), а Олега Голодюка, который ранее был тренером в "Металлисте 1925" – главным тренером юношеских сборных Украины (U-15, U-16). Администрации УАФ поручено провести переговоры и заключить финальные соглашения о сотрудничестве.

Главным тренером национальной молодежной женской сборной (WU-19) назначен Олег Бортник, главный тренер девичьей сборной Украины (WU-17) — Людмила Лемешко, а главный тренер самой молодой девичьей сборной Украины (WU-15) — Наталья Игнатович.

Также члены исполкома приняли решение отозвать Владимира Щиголя с поста председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ и Марину Кмитюк с поста заместителя председателя Апелляционного комитета по аттестации футбольных клубов УАФ, а на эти должности избрали Андрея Прохоровича и Игоря Шопина.

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Олег Голодюк Владимир Пятенко Александр Сытник Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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