  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-17 сыграла вничью в контрольном матче
В тренде

Сборная Украины U-17 сыграла вничью в контрольном матче

Юношеские сборные Украины

Наши парни готовятся к Евро-2025

Сборная Украины U-17 сыграла вничью в контрольном матче

Фото - УАФ

Новина українською

Сборная Украины U-17 сыграла вничью в контрольном матче против Турции.

В первые 30 минут украинцы имели преимущество, и могли забить. Но на 34-й минуте прямую красную карточку получил Онищук и украинцы остались в меньшинстве. Тогда атаковала преимущественно Турция.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На второй тайм Украина вышла другим составом, но вдесятером. На 64-й минуте Кучерявый реализовал заработанный пенальти. Сборная атаковала, но Турция забила в компенсированное время.

Это был первый из двух контрольных матчей.

Контрольный матч

Турция (U-17) - Украина (U-17) - 1:1 (0:0)

Голы: Акдоган (90+3) - Кучерявый (64, с пенальти).

Стартовые составы:

Украина (1-й тайм): Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, О. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин.

Украина (2-й тайм): Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам (Гололобов, 83), Нивинский, Кучерявый, Соломон, Гамзик.

Удаления: Онищук (34)

По теме
yellow-arrow
УАФ утвердила тренеров в юношеские мужские и женские сборные Украины
yellow-arrow
Украина U-17 назвала стартовый состав на спарринг с Турцией
yellow-arrow
Турция U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Контрольный матч Украина U-17 Турция U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости