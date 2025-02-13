Сборная Украины U-17 сыграла вничью в контрольном матче против Турции.

В первые 30 минут украинцы имели преимущество, и могли забить. Но на 34-й минуте прямую красную карточку получил Онищук и украинцы остались в меньшинстве. Тогда атаковала преимущественно Турция.

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На второй тайм Украина вышла другим составом, но вдесятером. На 64-й минуте Кучерявый реализовал заработанный пенальти. Сборная атаковала, но Турция забила в компенсированное время.

Это был первый из двух контрольных матчей.

Контрольный матч

Турция (U-17) - Украина (U-17) - 1:1 (0:0)

Голы: Акдоган (90+3) - Кучерявый (64, с пенальти).

Стартовые составы:

Украина (1-й тайм): Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, О. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин.

Украина (2-й тайм): Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам (Гололобов, 83), Нивинский, Кучерявый, Соломон, Гамзик.

Удаления: Онищук (34)