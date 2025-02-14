Пропустили в конце. Турция U-17 – Украина U-17 1:1. Видео голов и обзор матча

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч с Турцией.

Первая половина игры прошла без забитых голов, а на 34-й минуте украинцы остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку получил Евгений Онищук. После перерыва первыми счет открыли сине-желтые - Максим Кучерявый забил с пенальти. Однако в компенсированное время турки смогли вырвать ничью благодаря голу Акдогана.

Следующий контрольный поединок наши юноши проведут 16 февраля против Греции.

Контрольный матч

13.02.2025

Турция (U-17) - Украина (U-17) - 1:1 (0:0)

Голы: Акдоган (90+3) - Кучерявый (64, с пенальти).

Удаления: Онищук (34)