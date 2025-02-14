Пропустили в конце. Турция U-17 – Украина U-17 1:1. Видео голов и обзор матча
Сине-желтые упустили победу в товарищеской игре
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч с Турцией.
Первая половина игры прошла без забитых голов, а на 34-й минуте украинцы остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку получил Евгений Онищук. После перерыва первыми счет открыли сине-желтые - Максим Кучерявый забил с пенальти. Однако в компенсированное время турки смогли вырвать ничью благодаря голу Акдогана.
Следующий контрольный поединок наши юноши проведут 16 февраля против Греции.
Контрольный матч
13.02.2025
Турция (U-17) - Украина (U-17) - 1:1 (0:0)
Голы: Акдоган (90+3) - Кучерявый (64, с пенальти).
Удаления: Онищук (34)
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