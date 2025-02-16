Сборная Украины U-17 продолжает готовиться к Евро-2025. Украина U-17 - Греция U-17 4:2

Сборная Украины U-17 обыграла в контрольном матче сборную Греции U-17.

В первом тайме сборная Греции доминировала. Номинальные гости открыли счет уже на 6-й минуте пробив слета в дальнюю девятку. На 22-й минуте греки увеличили счет на добивании со стандарта.

Украине удалось переломить ход матча. Меньшиков реализовал заработанный пенальти, а на 42-й минуте Мурадян переиграл кипера.

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Восемь замен сделал главный тренер перед вторым таймом. На 50-й минуте Украина вышла вперед благодаря автоголу Греции. В компенсированное время Гололобов ударом с подбора поставил точку.

Национальная команда сыграла второй матч на сборах, в котором оказалась сильнее сборной Греции и победила 4:2.

Контрольный матч

Украина (U-17) - Греция (U-17) - 4:2 (2:2)

Голы: Меньшиков (39, с пенальти), Мурадян (42), Мокрис (50, автогол), Гололобов (90+1) - Кириазидис (6), Халдезос (22).

Стартовые составы:

Украина: Крапивин (Ф. Ткаченко, 46), Мурадян (Залипка, 46), Онищук (Вергун, 46), Нивинский (Хливнюк, 46), Мельник (Соломон, 46), Кутья (Гурам, 66), Джурабаев (Гололобов, 66), Корж (О. Ткаченко, 46), Зудин (Шишкевич, 66), Зубрий (Гамзик, 46), Меньшиков (Кучерявый, 46).

Греция (стартовый состав): Христодулопулос, Мокрис, Сувлацис, Димакопулос, Хнарис, Кириазидис, Потуридис, Циокос, Халдезос, Миназидис, Матера.

Напомним, что в первом матче сборная Украины U-17 расписала мировую с Турцией (1:1)