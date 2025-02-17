Волевая победа. Украина U-17 – Греция U-17 4:2. Видео голов и обзор матча
Юные украинцы оформили яркий камбэк
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора провела второй товарищеский матч. Сине-желтые встречались с ровесниками из Греции.
Юные украинцы дважды пропустили в первые 20 минут, но не растерялись и успели сравнять счет до перерыва. Во второй половине игры украинская команда продолжила активно атаковать, и в ворота греков влетели ещё два мяча, обеспечив победу 4:2.
Ранее юношеская сборная Украины сыграла вничью с Турцией в товарищеском поединке (1:1).
Товарищеский матч
16.02.2025
Украина (U-17) - Греция (U-17) - 4:2 (2:2)
Голы: Меньшиков (39, с пенальти), Мурадян (42), Мокрис (50, автогол), Гололобов (90+1) - Кириазидис (6), Халдезос (22).
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