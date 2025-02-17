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Волевая победа. Украина U-17 – Греция U-17 4:2. Видео голов и обзор матча

Юношеские сборные Украины

Юные украинцы оформили яркий камбэк

Волевая победа. Украина U-17 – Греция U-17 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: пресслужба УАФ

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Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора провела второй товарищеский матч. Сине-желтые встречались с ровесниками из Греции.

Юные украинцы дважды пропустили в первые 20 минут, но не растерялись и успели сравнять счет до перерыва. Во второй половине игры украинская команда продолжила активно атаковать, и в ворота греков влетели ещё два мяча, обеспечив победу 4:2.

Ранее юношеская сборная Украины сыграла вничью с Турцией в товарищеском поединке (1:1).

Товарищеский матч
16.02.2025
Украина (U-17) - Греция (U-17) - 4:2 (2:2)
Голы: Меньшиков (39, с пенальти), Мурадян (42), Мокрис (50, автогол), Гололобов (90+1) - Кириазидис (6), Халдезос (22).

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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