Вацко: Голодюк о назначении в УАФ узнал из Интернета. Юношеская сборная Украины остается без тренера
УАФ назначила Голодюка главным тренером юношеской сборной, правда, тренер об этом не знал
fckarpaty.org.ua
13 февраля Исполком УАФ утвердил кандидатом на пост главного тренера юношеских сборных Украины U-15 и U-16 Олега Голодюка, который сейчас возглавляет
Впрочем, как сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, сам тренер об этой новости узнал из интернета и не планирует переходить на работу в УАФ.
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"Сейчас в U-17 перевели Александра Сытника, которого планировали на U-15/16. На эти категории Унаи Мельгоса [главный тренер U-21 и куратор молодежного и юношеского направления работы сборных] подписал представление на Исполком УАФ, чтобы назначили Олега Голодюка.
Все повсюду написали, проговорили. Все думали, что Унаи или Платов [ассистент Сергея Реброва] обо всем с человеком поговорили, договорились. Но здесь возник нюанс, заключающийся в том, что Голодюк о своем назначении узнал из новостей из интернета.
Как оказалось, никто с ним ни о чем предметно не договаривался. Как оказалось, были разговоры, что он станет помощником главного тренера, но не главным. Олег сконцентрирован на работе в "Карпатах" U-19.
У сборных Украины U-15/16 главного тренера нет, а в марте уже на сбор нужно ехать", – сказал Вацко.
Напомним, что "Карпаты" U-19 под руководством Голодюка занимают третье место в чемпионате. Команда набрала 38 очков в 17 матчах.
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