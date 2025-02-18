Вацко: Голодюк о назначении в УАФ узнал из Интернета. Юношеская сборная Украины остается без тренера

13 февраля Исполком УАФ утвердил кандидатом на пост главного тренера юношеских сборных Украины U-15 и U-16 Олега Голодюка, который сейчас возглавляет "Карпаты" U-19. Правда со сноской, что с Голодюком нужно еще провести переговоры по этому поводу.

Впрочем, как сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, сам тренер об этой новости узнал из интернета и не планирует переходить на работу в УАФ.

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"Сейчас в U-17 перевели Александра Сытника, которого планировали на U-15/16. На эти категории Унаи Мельгоса [главный тренер U-21 и куратор молодежного и юношеского направления работы сборных] подписал представление на Исполком УАФ, чтобы назначили Олега Голодюка. Все повсюду написали, проговорили. Все думали, что Унаи или Платов [ассистент Сергея Реброва] обо всем с человеком поговорили, договорились. Но здесь возник нюанс, заключающийся в том, что Голодюк о своем назначении узнал из новостей из интернета. Как оказалось, никто с ним ни о чем предметно не договаривался. Как оказалось, были разговоры, что он станет помощником главного тренера, но не главным. Олег сконцентрирован на работе в "Карпатах" U-19. У сборных Украины U-15/16 главного тренера нет, а в марте уже на сбор нужно ехать", – сказал Вацко.

Напомним, что "Карпаты" U-19 под руководством Голодюка занимают третье место в чемпионате. Команда набрала 38 очков в 17 матчах.