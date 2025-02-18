"Был в эпицентре скандала с договорными матчами", - Вацко рассказал, кого хотели назначить тренером сборной Украины U-17

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко дал свою личную оценку недавнему уходу Юрия Мороза с поста главного тренера юношеской сборной Украины U-17.

Мороз покинул свой пост в январе текущего года по решению УАФ, который не стал продлевать действующий контракт со специалистом. Новым главным тренером команды U-17 уже официально назначили Александра Сытника.

"Уволили Юрия Мороза, который вывел команду в элит-раунд квалификации Евро-2025. Нормально? Ненормально я считаю. Но еще более ненормально – ты же увольняешь тренера, на его место же появился человек. На его место никого не обнаружили. Знаете, до чего дошло в кандидатурах? Знаете, кого предлагали?

Да я скажу. Игоря Климовского. Человека, который был в самом эпицентре скандала в матчах с фиксированным результатом во время работы в "Олимпике". Человека, обвиняемого в играх на контору, на которого куча материалов у украинских правоохранительных органов. Не знаю, почему они просто лежат", - сказал Вацко.