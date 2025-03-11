Сборная Украины U-20 сыграет два спарринга в рамках подготовки к ЧМ-2025

Юношеская сборная Украины U-20 (игроки не старше 2005 года рождения), которая осенью примет участие в чемпионате мира, во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции проведет два спарринга.

22-го числа сине-желтые сыграют против Северной Ирландии U-21 (начало - 16:00 по Киеву), 25-го - против Норвегии U-20 (14:00).

Напомним, юношеская сборная Украины U-19 в прошлом году добыла путевку на чемпионат мира среди команд U-20, пробившись в полуфинал Евро-2024 в Северной Ирландии.

ЧМ-2025 (U-20) будет проходить с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в форуме примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее - по привычной схеме.

Жеребьевка ЧМ-2025 (U-20) состоится летом (дата еще не определена). Посев будет формироваться по сумме очков, полученных страной на последних пяти мундиалях U-20. Также во время жеребьевки будет учитываться и географический принцип.

Добавим, что действующим чемпионом мира среди сборных U-20 является команда Уругвая, а в 2019 году золото взяла сборная Украины, которую возглавлял Александр Петраков.