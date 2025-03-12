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Определился состав юношеской сборной Украины U-16 на турнир в Румынии

Юношеские сборные Украины

Юноши примут участие в турнире четырех наций

Определился состав юношеской сборной Украины U-16 на турнир в Румынии

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) в марте примет участие в турнире четырех наций, который будет принимать Румыния.

На соревнованиях сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 (U-17), встретятся со сверстниками из Польши (20 марта, начало в 15:00), Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

Тренерский штаб во главе с Олегом Голодюком вызвал на сбор 22 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Дмитрий Пожар ("Динамо" Киев), Денис Столяренко ("Легия", Польша), Глеб Удовиченко ("Атлетико", Испания).

Защитники: Никита Царичанский ("Динамо" Киев), Максим Коваль, Михаил Гарбар (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Левицкий ("Рух" Львов), Назарий Рудзей (без клуба), Илья Яблонский ("Спортинг", Португалия), Тимофей Солодаренко ("Вердер", Германия), Денис Пламинский ("Гайдук", Хорватия)

Полузащитники: Назар Гурин ("Динамо" Киев), Станислав Шукалович, Арсений-Тимофей Трофим, Арсений Сафонов (все - "Шахтер" Донецк), Артем Рыбак ("Барселона", Испания), Егор Кощий ("Байер", Германия), Адам Гурам ("Гайдук", Хорватия).

Нападающие: Артур Курячий, Кирилл Сарычев (оба - "Шахтер" Донецк), Артем Гапоненко ("Порту", Португалия), Максим Гололобов ("Байер", Германия).

С 4-го по 9 мая наши юноши будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

Напомним, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2026 (U-17). По ее результатам юношеская сборная Украины оказалась в группе 1, где будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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