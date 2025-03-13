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Назван состав сборной Украины U-17 для участия во втором раунде отбора Евро-2025

Юношеские сборные Украины

Александр Сытник рассчитывает на 21 футболиста

Назван состав сборной Украины U-17 для участия во втором раунде отбора Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Определился состав сборной Украины на поединки второго раунда отбора Евро-2025 среди юношей до 17 лет (футболисты не старше 2008 года рождения).

Юношеская сборная Украины во втором раунде отбора Евро-2025 (U-17) попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией. Определено, что мини-турнир будет проходить с 19-го по 25 марта в Хорватии. В финальный турнир выйдет только победитель группы.

Главный тренер сине-желтых Александр Сытник вызвал в ряды команды 21 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Кирилл Хадасевич ("Вольфсбург", Германия), Егор Крапивин ("Эспаньол", Испания), Федор Ткаченко ("Бетис", Испания).

Защитники: Егор Костюк, Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Егор Онищук (все - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка ("Рух" Львов), Никита Мельник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).

Полузащитники: Павел Люсин ("Динамо" Киев), Артем Зубрий, Александр Середа (оба - "Шахтер" Донецк), Мухаммад Джурабаев ("Рух" Львов), Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия), Николай Петровский ("Штутгарт", Германия), Илья Кутья ("Хайдук", Хорватия), Андрей Гамзик ("Байер", Германия), Арсений Шишкевич ("Риу Аве", Португалия).

Нападающие: Дмитрий Зудин ("Гайдук", Хорватия), Максим Кучерявый ("Динамо" Киев).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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