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Михайленко объявил состав юношеской сборной Украины U-20 на мартовские матчи

Юношеские сборные Украины

Юношеская команда проведет два спарринга в рамках подготовки к ЧМ-2025

Михайленко объявил состав юношеской сборной Украины U-20 на мартовские матчи

uaf.ua

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Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) проведет два товарищеских матча в Турции в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 (U-20).

16 марта сине-желтые начнут свой сбор в Турции, в рамках которого сыграют два спарринга: 22 марта - с командой Северной Ирландии U-21 (начало в 16:00 по Киеву), 25 марта - с Норвегией U-20 (14:00).

Эти матчи являются частью подготовки к чемпионату мира U-20, который пройдет осенью 2025 года в Чили. Путевку на турнир наша команда получила, пробившись в полуфинал Евро-2024 (U-19) в Северной Ирландии.

На предстоящий сбор главный тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко пригласил 24 исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: Илья Волошин ("Реал", Испания), Максим Воронов ("Атлетико Паранаенсе", Бразилия), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

Защитники: Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - "Шахтер" Донецк), Андрей Маткевич ("Заря" Луганск), Алексей Гусев ("Металлист 1925" Харьков), Владислав Захарченко ("Динамо" Киев), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба - "Металлист" Харьков), Николай Киричок ("Карпаты" Львов), Иван Ермачков ("Виктория", Германия).

Полузащитники: Федор Задорожный, Роман Саленко (оба - "Динамо" Киев), Иван Чабан, Артур Шах (оба - "Карпаты" Львов), Даниил Ващенко ("Александрия"), Ярослав Караман ("Полесье" Житомир), Рамик Гаджиев ("Металлист 1925" Харьков), Богдан Будко ("Алкмаар", Нидерланды), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Дмитрий Годя ("Верес" Ровно).

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Дмитрий Михайленко Юношеская сборная Украины (U-20) Украина U-20
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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