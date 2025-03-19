Вратарь бразильского клуба поделился впечатлениями от дебютного вызова в юношескую сборную Украины U-20

Вратарь бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов поделился своими эмоциями от дебютного вызова в ряды юношеской сборной Украины U-20 в эксклюзивном комментарии для LEGIONERS UA.

"Я долго ждал этого вызова. А когда я о нем узнал, то очень сильно обрадовался. Эту новость первыми мне сообщили представители "Атлетико". Какие впечатления от пребывания в команде? Все замечательно, климат в команде очень хороший, все ребята веселые, во всем помогают. Что касается тренировочного процесса, то он очень интенсивный, все очень нравится".

Напомним, что юношеская сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко проведет два товарищеских матча со сборными Северной Ирландии и Норвегии на сборах в Турции в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 (U-20).

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В марте 2023 года Максим Воронов присоединился к "Атлетико Паранаэнсе" из харьковского "Металлиста". Он провел 10 матчей за молодежную команду U-20, в которых трижды отстоял "на ноль".