  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Вратарь бразильского клуба поделился впечатлениями от дебютного вызова в юношескую сборную Украины U-20
В тренде

Вратарь бразильского клуба поделился впечатлениями от дебютного вызова в юношескую сборную Украины U-20

Юношеские сборные Украины

Украинский легионер является воспитанником харьковского футбол

Вратарь бразильского клуба поделился впечатлениями от дебютного вызова в юношескую сборную Украины U-20

Фото: Instagram

Новина українською

Вратарь бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов поделился своими эмоциями от дебютного вызова в ряды юношеской сборной Украины U-20 в эксклюзивном комментарии для LEGIONERS UA.

"Я долго ждал этого вызова. А когда я о нем узнал, то очень сильно обрадовался. Эту новость первыми мне сообщили представители "Атлетико".

Какие впечатления от пребывания в команде? Все замечательно, климат в команде очень хороший, все ребята веселые, во всем помогают. Что касается тренировочного процесса, то он очень интенсивный, все очень нравится".

Напомним, что юношеская сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко проведет два товарищеских матча со сборными Северной Ирландии и Норвегии на сборах в Турции в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 (U-20).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В марте 2023 года Максим Воронов присоединился к "Атлетико Паранаэнсе" из харьковского "Металлиста". Он провел 10 матчей за молодежную команду U-20, в которых трижды отстоял "на ноль".

Читайте такжеТренер сборной U-20 рассказал, кто и как нашел в Бразилии украинского вратаря
По теме
yellow-arrow
Украина U-17 - Хорватия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
yellow-arrow
Тренер сборной U-20 рассказал, кто и как нашел в Бразилии украинского вратаря
yellow-arrow
Михайленко объявил состав юношеской сборной Украины U-20 на мартовские матчи
Юношеская сборная Украины (U-20) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Украина U-20 Максим Воронов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости