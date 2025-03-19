Украина U-17 - Хорватия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-17 - Хорватия U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 19 марта, юношеская сборная Украины U-17 сыграет против своих ровесников из Хорватии во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.
Игра пройдет в городе Карловец (Хорватия), на стадионе "Бранко Кавлович-Чавлек". Начало - в 13:00 по Киеву.
С заявкой "сине-желтых" можно ознакомиться
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Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1.
19.03.2025
Украина U-17 13:00 Хорватия U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
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