Украина U-17 - Хорватия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 19 марта, юношеская сборная Украины U-17 сыграет против своих ровесников из Хорватии во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

Игра пройдет в городе Карловец (Хорватия), на стадионе "Бранко Кавлович-Чавлек". Начало - в 13:00 по Киеву.



С заявкой "сине-желтых" можно ознакомиться здесь.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1.

19.03.2025

Украина U-17 13:00 Хорватия U-17

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ