Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Хорватии
Первый поединок в рамках отбора
Фото: УАФ
Сегодня, 19 марта, юношеская сборная Украины U-17 проведет матч с Хорватией во втором раунде квалификации на чемпионат Европы-2025 U-17.
Стал известен стартовый состав "сине-желтых" на игру.
Украина U-17: Крапивин, Калюжный, Костюк, Милокост, Мельник, Люсин (к), Петровский, Джурабаев, Мурадян, Зубрий, Зудин
Запасные: Хадасевич, Кутья, Шишкевич, Середа, Кучерявый, Залипка, Гамзик, Ткаченко
Начало поединка - в 13:00.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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Prach13 (Дрогобич)
19.03.2025 в 13:05
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