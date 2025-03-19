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Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Хорватии

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Первый поединок в рамках отбора

Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Хорватии

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 19 марта, юношеская сборная Украины U-17 проведет матч с Хорватией во втором раунде квалификации на чемпионат Европы-2025 U-17.

Стал известен стартовый состав "сине-желтых" на игру.

Украина U-17: Крапивин, Калюжный, Костюк, Милокост, Мельник, Люсин (к), Петровский, Джурабаев, Мурадян, Зубрий, Зудин

Запасные: Хадасевич, Кутья, Шишкевич, Середа, Кучерявый, Залипка, Гамзик, Ткаченко

Начало поединка - в 13:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
19.03.2025 в 13:05
А де Степанов з Баєра?
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Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
19.03.2025 в 13:05
А де Степанов з Баєра?
Ответить
0
0

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