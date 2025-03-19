Украина U-17 минимально уступила Хорватии в отборе на Евро

Юношеская сборная Украины U-17 уступила ровесникам из Хорватии в своем первом поединке в рамках второго раунда квалификации на чемпионат Европы-2025 U-17 со счетом 1:2.

В первом тайме хорваты забили два гола: на 22-й и 32-й минутах дублем отметился Тино Кусанович.

На 54-й минуте "сине-желтые" сократили отставание благодаря реализованному пенальти полузащитника киевского "Динамо" Павел Люсина, но восстановить паритет нашей сборной до конца поединка не удалось.

Следующая игра Украины U-17 в отборе на Евро состоится 22 марта. Соперник - национальная команда Италии. Заключительный матч подопечные Александра Сытника проведут 25 марта, против Словакии.