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Украина U-17 минимально уступила Хорватии в отборе на Евро

Юношеские сборные Украины
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Украина U-17 минимально уступила Хорватии в отборе на Евро

УАФ

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Юношеская сборная Украины U-17 уступила ровесникам из Хорватии в своем первом поединке в рамках второго раунда квалификации на чемпионат Европы-2025 U-17 со счетом 1:2.

В первом тайме хорваты забили два гола: на 22-й и 32-й минутах дублем отметился Тино Кусанович.

На 54-й минуте "сине-желтые" сократили отставание благодаря реализованному пенальти полузащитника киевского "Динамо" Павел Люсина, но восстановить паритет нашей сборной до конца поединка не удалось.

Следующая игра Украины U-17 в отборе на Евро состоится 22 марта. Соперник - национальная команда Италии. Заключительный матч подопечные Александра Сытника проведут 25 марта, против Словакии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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