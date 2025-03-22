Украина U-17 назвала стартовый состав на матч против сборной Италии
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени
УАФ
Сборная Украины U-17 показала стартовый состав на матч против Италии в рамках отбора к Євро-2025.
Главный тренер сборной Александр Сытник выбрал следующих 11-ти игроков
Хадасевич - Мельник, Милокост, Костюк, Калюжный - Кутья, Петровский, Люсин-К - Гамзик, Зудин, Зубрий
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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