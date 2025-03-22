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Италия U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2025

Юношеские сборные Украины

Матч начнётся в 13:00 по киевскому времени

Италия U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2025

УАФ

Новина українською

Сборная Украины U-17 проведёт второй матч во втором раунде отбора к Евро-2025.

Первый матч против сборной Хорватии украинцы проиграли со счётом 1:2. Теперь предстоит встреча с итальянцами.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Евро-2025. Второй раунд отбора

22 марта 2025. Луцко. "Стадион Луцко"

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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