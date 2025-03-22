Италия U-17 - Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2025
Матч начнётся в 13:00 по киевскому времени
УАФ
Сборная Украины U-17 проведёт второй матч во втором раунде отбора к Евро-2025.
Первый матч против сборной Хорватии украинцы проиграли со счётом 1:2. Теперь предстоит встреча с итальянцами.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
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Евро-2025. Второй раунд отбора
22 марта 2025. Луцко. "Стадион Луцко"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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