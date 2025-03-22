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Не удержали преимущество. Украина U-17 потеряла очки во втором матче отбора к Евро-2025

Юношеские сборные Украины
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А ведь всё шло к победе

Не удержали преимущество. Украина U-17 потеряла очки во втором матче отбора к Евро-2025

УАФ

Новина українською

Украина U-17 потеряла очки во втором матче отбора к Евро-2025.

Национальная команда сыграла вничью со своими сверстниками из Италии. Открыл счёт защитник итальянцев Леонардо Бовио, забив гол в свои ворота. В конце матча итальянцы сравняли счёт голом Мамбуки, а после вышли вперёд голом Элимогале после углового.

Сейчас сборная Украины U-17 занимает последнее место в группе 1. Следующий матч молодёжная сборная проведёт против сборной Словении 25 марта.

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Напомним, что в первом матче против сборной Хорватии, украинцы уступили со счётом 0:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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