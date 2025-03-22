Есть победа. Юношеская сборная Украины сыграла второй матч на турнире в Румынии
Перед этим было поражение
Фото: УАФ
Юношеская сборная Украины U-16 продолжает выступления в Турнире четырех наций. Сегодня сине-желтые победили хозяев турнира -- сверстниц из Румынии.
Итоговый счет -- 4:2. Голами за Украину отмечались Гурам (36), Рудзей (40), Курячий (61) и Солодаренко (80).
В первом матче соревнований подопечные Олега Голодюка уступили Польше (0:1). Свою следующую игру юношеская сборная Украины U-16 проведет против Черногории 24-го марта.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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