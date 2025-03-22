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Есть победа. Юношеская сборная Украины сыграла второй матч на турнире в Румынии

Юношеские сборные Украины

Перед этим было поражение

Есть победа. Юношеская сборная Украины сыграла второй матч на турнире в Румынии

Фото: УАФ

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Юношеская сборная Украины U-16 продолжает выступления в Турнире четырех наций. Сегодня сине-желтые победили хозяев турнира -- сверстниц из Румынии.

Итоговый счет -- 4:2. Голами за Украину отмечались Гурам (36), Рудзей (40), Курячий (61) и Солодаренко (80).

В первом матче соревнований подопечные Олега Голодюка уступили Польше (0:1). Свою следующую игру юношеская сборная Украины U-16 проведет против Черногории 24-го марта.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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