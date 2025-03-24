Черногория U-16 - Украина U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Черногория U-16 - Украина U-16. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 24 марта юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) на Турнире четырех наций в Румынии сыграет с Черногорией.
В первом матче турнира сине-желтые потерпели поражение от Польши (0:1), а затем обыграли Румынию (4:2).
Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Турнир четырех наций U-16
24.03.2025
Черногория U-16 15:00 Украина U-16
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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