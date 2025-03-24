Черногория U-16 - Украина U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 24 марта юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) на Турнире четырех наций в Румынии сыграет с Черногорией.

В первом матче турнира сине-желтые потерпели поражение от Польши (0:1), а затем обыграли Румынию (4:2).

Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Турнир четырех наций U-16

24.03.2025

Черногория U-16 15:00 Украина U-16

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ