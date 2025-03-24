Вацко: Степанов из Байера не приехал в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире Вацко Live рассказал свою версию, почему нападающий "Байера" U-19 Артем Степанов не приехал на сбор сборной Украины U-20.

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"Когда я увидел, что нет Степанова в списке команды U-20, я сильно охренел, потому что речь идет об одном из сильнейших футболистов с украинским паспортом этой возрастной категории. И, естественно, мне невозможно понять и принять, когда такого уровня и статуса футболист не в составе сборной.

Конечно, мой WhatsApp не мог не включиться в эту историю. Но от того, что я узнал, честно скажу, я прямо о###л, особенно вспоминая все разговоры, которые были осенью. Потому что Дмитрий Михайленко вызвал Степанова сейчас в сборную U-20, но тот отказался приезжать.

На телефонные звонки – мой WhatsApp мне рассказывает – футболист и его отец, представляющий его интересы и работающий, кстати, в "Байере", не отвечали. Сначала не дали конкретного ответа, приедет игрок или нет, потом вообще мороз включили.

Понятно, что "Байер" получил официальное письмо-вызов от УАФ – то есть письмо, где написано, что УАФ приглашает футболиста в сборную. Ситуацию Степанова в переписке УАФ от "Байера" объяснил человек по имени "Маркус Даун, индивидуальный тренер и тренер по развитию" – так было подписано в этом письме. И кстати, на всякий случай, если кто-то надумает себе что-нибудь надумать и нашифровать, – у меня скрин письма сохранен.

Так вот, в том письме было написано о том – я сейчас практически дословно перевожу английский язык – что у отца Степанова был разговор с тренером сборной U-21 Унаем Мельгосой. И там написано, что, очевидно, была какая-то договоренность, что футболист будет тренироваться с U-21, но сыграет за U-20.

Теперь я дословно процитирую, потому что это важно: "Учитывая предыдущие проблемы с тренерским штабом U-20 (чрезвычайно критическое интервью было, очевидно, решающим фактором), семья отбросила эту опцию. Соответственно, семья сообщила мне", – пишет этот Маркус Даун, – "что U-20 не является опцией для Артема на данный момент".

Вы понимаете, что я вам сейчас прочитал? Украинский футболист, патриот, клялись-божились, что они за Украину, что это родина и все такое. И в публичной плоскости, и мне лично звонили, писали наши общие футбольные знакомые, пересказывали, говорили, уверяли.

Так что выходит? Михайленко или на тренировке напихал, или какое-то интервью дал, которое не понравилось – и все, мы обиделись? Мы теперь будем всем руки выкручивать и рассказывать, за какую сборную, у какого тренера мы будем играть, а за кого не будем? 17 лет пацану!

Хотя здесь, наверное, не к пацану вопрос, а к отцу – Роману Степанову, экс-игроку "Волыни". Нормально все у вас? Как вам живется патриотически в Германии? А если завтра Хаби Алонсо даст интервью, где раскритикует – вы из "Байера" увольняетесь? Или с "Байером" так не пройдет?" – сказал Вацко.