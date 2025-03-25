Украина U-16 победила Черногорию. Какое место заняла команда на турнире в Румынии?

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила свое выступление на Турнире четырех наций победой над Черногорией (3:1) В первом поединке подопечные Олега Голодюка уступили Польше (0:1), во втором одолели хозяев соревнований Румынию (4:2).

Первый тайм начался с отличной атаки украинцев. На 5-й минуте Артем Гапоненко получил пас прямо перед воротами, но не сумел попасть в цель с двух метров. Однако уже через шесть минут он исправился, точно замкнув прострельную передачу с левого фланга.

На 29-й минуте ошибка при передаче назад привела к выходу Николы Вукое один на один с нашим вратарем, и черногорец не упустил шанс, сравняв счёт - 1:1.

Сине-желтые снова вышли вперед на 67-й минуте. Назарий Рудзей забрал мяч и отпасовал на Артема Рыбака, который технично разобрался с голкипером балканцев. Точку же во встрече поставил Кирилл Сарычев, который на 86-й минуте пробил головой под перекладину после навесной передачи - 3:1.

Украинцы набрали шесть очков и заняли второе место на Турнире четырех наций, уступив полякам по дополнительным показателям.

Напомним, далее подопечные Олега Голодюка примут участие Турнире развития УЕФА, где сыграют со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии. Турнир пройдет с 4 по 9 мая.

Турнир четырех наций. 3 тур

Черногория U-16 - Украина U-16 - 1:3 (1:1)

Голы: Вукое (29) - Гапоненко (11), Рыбак (67), Сарычев (86).

Предупреждены: Вукое (21), Крунич (56) - Коваль (69), Сарычев (87).

Черногория U-16: Кольчевич (Чекич, 76), Крунич, Л. Маркович (Дуришич, 46), Узуновский, Попович (Кумбурович, 76), Ракчевич, Шекуларац, Вуйович (Павичевич, 76), Вушурович, Вукое, М. Маркович.

Украина U-16: Удовиченко, Пламинский (Шукалович, 67), Гурин (Солодаренко, 67), Гарбар, Курячий (Рудзей, 55), Гапоненко (Коваль, 46), Кощий (Гололобов, 62), Гурам (Сафонов, 62), Царичанский (Сарычев, 46), Рыбак, Яблонский (Левицкий, 46).