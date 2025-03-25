Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2025
Словакия U-17 – Украина U-17: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.2025 ⋊ Отбор к Евро-2025 на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 25 марта юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) проведет заключительный матч во втором раунде отбора Евро-2025. Соперником украинцев будет Словакия.
Подопечные Александра Сытника выступают в группе А1. Ранее украинцы потерпели два поражения - от Хорватии (1:2) и Италии (1:2) и потеряли шансы на выход в финальный турнир.
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Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора
25.03.2025
Словакия U-17 16:30 Украина U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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