Назван стартовый состав Украины U-20 на спарринг с Норвегией
Поединок начнется в 14:00
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 25 марта, сборная Украины U-20 проведет товарищеский матч против Норвегии в рамках учебно-тренировочного сбора. Наставник сине-желтых Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав на игру.
Украина U-20: Крапивцов, Вернаттус, Огарков, Киричок, Гусев, Мельниченко, Шах, Чабан, Маткевич, Гаджиев, Пономаренко,
Запасные: Волошин, Захарченко, Ермачков, Дрозд, Ващенко, Годя, Задорожный, Саленко, Дигтярь, Караман.
Старт поединка - в 14:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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