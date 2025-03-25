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Назван стартовый состав Украины U-20 на спарринг с Норвегией

Юношеские сборные Украины

Поединок начнется в 14:00

Назван стартовый состав Украины U-20 на спарринг с Норвегией

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 25 марта, сборная Украины U-20 проведет товарищеский матч против Норвегии в рамках учебно-тренировочного сбора. Наставник сине-желтых Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав на игру.

Украина U-20: Крапивцов, Вернаттус, Огарков, Киричок, Гусев, Мельниченко, Шах, Чабан, Маткевич, Гаджиев, Пономаренко,

Запасные: Волошин, Захарченко, Ермачков, Дрозд, Ващенко, Годя, Задорожный, Саленко, Дигтярь, Караман.

Старт поединка - в 14:00 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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