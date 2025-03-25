Сборная Украины U-17 представила стартовый состав на матч против Словакии.

Александр Сытник выставил следующих футболистов в старт.

Хадасевич – Кутья, Милокост. Онищук, Залипка – Середа, Люсин-К, Джурабаев – Гамзик, Зудий, Зубрий

Напомним, что сборная Украирны проиграла матчи против Хорватии и Италии со счётом 1:2, после чего лишились шансов на путёвку в финальную стадию Евро-2025. Из группы выходит только первое место.

Украина, на данный момент, занимает третье место с 0 очков. Сборная Словакии также не набрала очков, но ниже по меньшему количеству забитых мячей.

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Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.