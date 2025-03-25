Евро-2025: Украина U-17 обыграла Словакию и сохранила место в группе А1
Гол забили на последней минуте
uaf.ua
Сегодня, 25 марта, юношеская сборная Украины U-17 матчем против сверстников из Словакии завершала выступление во втором раунде отбора Евро-2025.
Ранее подопечные Александра Сытника в рамках группы А1 проиграли Хорватии (1:2) и Италии (1:2), потеряв шансы на выход в финальный турнир.
В последнем же матче со словаками, у которых также был 0 очков после двух поединков, решалось, кто из команд сохранит прописку в Лиге А на первый раунд отбора Евро-2027 (U-19).
Первый тайм прошел в равной борьбе – моменты были о обеих команд, но вот реализация подводила.
Во втором тайме больше инициативой владела инициативой, а наша команда сосредоточилась на контратаках.
В итоге, все же удача была на нашей стороне — на 90-й минуте Люсин после скидки Мурадяна разобрался с защитником и вратарем и поставил точку в поединке — 1:0.
Украинские юноши завершили минитурнир победой и финишировали третьими в группе.
Словакия ( U -17) — Украина ( U -17) 0:1
Гол: Люсин (90)
Украина ( U -17): Хадасевич, Кутья, Милокост, Онищук, Залипка, Середа (О. Ткаченко, 75), Люсин, Джурабаев (Петровский, 90+4), Гамзык (Мурадян, 66), Зудин (Калюжный, 90+4), Зубрий (Кучерявый, 66)
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