Норвегия U-20 – Украина U-20 0:1. Видео гола и обзор товарищеского матча

Юношеская сборная Украины U-20 (футболисты не старше 2005 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч со сверстниками из Норвегии.

Спарринг завершился минимальной победой подопечных Дмитрия Михайленко со счетом 1:0. Единственный гол в составе сине-желтых забил Дмитрий Годя.

Напомним, перед этим юношеская сборная сыграли контрольную игру против Северной Ирландии U-21 (1:0). Эти поединки стали частью подготовки к чемпионату мира (U-20), который пройдет осенью 2025 года в Чили.

Товарищеский матч.

25.03.2025

Украина (U-20) - Норвегия (U-20) - 1:0 (0:0)

Гол: Годя (78).

На 62-й минуте Маткевич (У) не реализовал пенальти (вратарь).

Украина (U-20): Крапивцов, Вернаттус (Дигтярь, 46), Огарков (Ермачков, 79), Киричок (Захарченко, 74), Гусев (Дрозд, 46), Мельниченко (Годя, 62), Шах, Чабан (Ващенко, 46), Маткевич (Задорожный, 79), Гаджиев (Караман, 46), Пономаренко (Саленко, 46).

Норвегия (U-20): Острот, Лофтеснес-Бьюне (Андерсен, 78), Аукленд, Ростен (Ботнен, 46), Гарам, Мелланд (Силалахи, 46), Норгейм, Педерсен (Вистед, 65), Килен, Банг-Киттилсен, Браут (Холанд, 65).