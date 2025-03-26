Динамовец принес победу. Словакия U-17 – Украина U-17 0:1. Видео гола и обзор матча

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) обыграла команду Словакии U-17 в матче 3-го тура отбора на Евро-2025.

Поединок завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90-й минуте встречи - его автором стал полузащитник "Динамо" Павел Люсин.

Напомним, ранее подопечные Александра Сытник проиграли Хорватии (1:2) и Италии (1:2), потеряв шансы на выход в финальный турнир. Украинские юноши финишировали третьими в группе, поэтому первый раунд отбора Евро-2027 U-19 они проведут в Лиге А.

Евро-2025 (U-17). Второй раунд отбора. Группа А1

25.03.2025

Словакия (U-17) - Украина (U-17) - 0:1 (0:0)

Гол: Люсин (90).

Словакия (U-17): Грамбличка, Гусар (Рихтер, 67), Винсент, Кодай, Микунда (Леринт, 81), Райнога, Енчуш, Матеаш, Рабатин, Касана (Лабо, 67), Корибский (Пецук, 60).

Украина (U-17): Хадасевич, Кутья, Милокост, Онищук, Залипка, Середа (О. Ткаченко, 75), Люсин, Джурабаев (Петровский, 90+4), Гамзик (Мурадян, 66), Зудин (Калюжный, 90+4), Зубрий (Кучерявый, 66).

Предупреждены: Матеаш (48), Рабатин (51) - Люсин (15), Кучерявый (90+5), Залипка (90+6).