Воспитанник Динамо – о сборной U-17: Мы понимали, что вполне могли победить Италию

Полузащитник "Динамо" Павел Люсин забил два гола за сборную Украины U-17 в отборе на Евро.

"Мы ехали с мыслями исключительно о победе, несмотря на то, что все соперники по группе были сильны – Италия, Хорватия, Словакия. Полагаю, фаворитом была Италия, и это было видно по их игре. Надо всегда верить в себя, верить, что все возможно. Мы могли победить Италию и Словакию, а Хорватия – проиграть итальянцам, и тогда у нас были бы шансы занять первое место в группе. Мы понимали, что вполне могли победить Италию – и тогда сохраняли бы шансы попасть на Евро. В течение первого тайма мы больше контролировали мяч, могли забивать больше. А во втором тайме наша команда "подсела". До 90-й минуты мы вели в счете, но нам просто не повезло".

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"Мотивация играть за честь страны есть всегда и на все матчи, даже на такие, которые ничего не решают. Хотя матч против Словакии все же имел турнирную мотивацию – решалось, какая из двух сборных останется в Лиге А. Я отдавал на поле все силы для того, чтобы наша команда вышла на Евро. Но нам чуть-чуть не хватило везения. Форварды тоже старались, все у них получалось, но в последней фазе им чуть-чуть не везло. У нас будет несколько сборов уже в составе сборной Украины U-18. Наша команда будет готовиться к отбору на чемпионат Европы 2027 уже в категории U-19, чтобы показать хороший результат”, – подчеркнул Люсин.

Украина U-17 финишировала третьей в группе 1 квалификации ЧЕ и сохранила место в Лиге А.