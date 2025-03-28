Тренер сборной Украины U-20 подытожил тренировочный сбор в Турции

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги тренировочного сбора в Турции.

Украинские юноши провели два товарищеских матча в рамках подготовку к чемпионату мира U-20 - против Северной Ирландии U-21 (1:0) и Норвегии U-20 (1:0).

- Я остался очень доволен прошедшим сбором. Это касается всех аспектов работы: и как ребята относились к тренировочному процессу, и как команда играла. Меня поразили страсть игроков и желание показать себя с наилучшей стороны.

- Что скажете о соперниках в контрольных матчах?

- Мы неплохо знали и Северную Ирландию, и Норвегию, с которой играли в финальной части прошлого чемпионата Европы. Я уже говорил, что норвежцы дважды за последние два финальных раунда Евро пробивались в полуфинал, поэтому о силе этого оппонента и говорить не приходится. А ирландцы, традиционно для британцев, являются крепкой и неуступчивой командой. К тому же они немного старше нас.

- Наша команда дважды победила по 1:0...

- Для меня это не принципиально. Сейчас мы придерживаемся немного других целей. У нас много новых игроков, мы строим игру и готовимся к чемпионату мира. Пока что я не смотрю на счет, а наблюдаю за прогрессом в действиях подопечных. Это сейчас самое главное. И меня радует, что мы не позволяли соперникам много создавать у своих ворот. А что касается большей результативности, то для этого нужно время. Мы работаем и в этом направлении.

- Есть кто-то из игроков, кто вас приятно удивил?

- В команде были исполнители, которых мы знали раньше, и те, кто приехал в сборную впервые. И могу сказать, что меня порадовала игра команды в защите, о чем я уже также упоминал. Но выделять кого-то отдельно я не буду, чтобы не было обиженных. Также есть исполнители, которые очень сильно прибавили за те восемь месяцев, что мы не встречались.

- Есть ли уже план дальнейшей работы?

- Да. Мы планируем собраться в июне, потренироваться и провести два-три контрольных поединка. Это будет последний сбор перед чемпионатом мира, - сказал Михайленко пресс-службе УАФ.