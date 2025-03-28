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Очередной скандал. В УАФ заявили, что 17-летний форвард Байера отказался приезжать в сборную U-20

Юношеские сборные Украины

Ранее была информация, что Артем Степанов конфликтовал с тренером сборной

Очередной скандал. В УАФ заявили, что 17-летний форвард Байера отказался приезжать в сборную U-20

Фото: bayer04fussball

Новина українською

Куратор юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса заявил, что 17-летний форвард "Байера" Артем Степанов отказался приезжать на недавний сбор команды U-20, хотя и получил соответствующее официальное приглашение.

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— Можете ли вы прокомментировать текущую ситуацию со Степановым и почему он не присоединился к команде U-20 в этот раз?

— Артем получил официальное приглашение на тренировку с молодежной сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться.

— Были ли вы или ассоциация в прямом контакте со Степановым или его клубом по этой ситуации?

— Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были на связи с его клубом.

— Как тренер, как вы реагируете на ситуации, когда талантливый игрок недоступен не по травме, а по другим обстоятельствам?

— В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к национальной сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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