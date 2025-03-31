Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины
Новая информация о скандале в сборной U-19/U-20
Фото: bayer04fussball
Появилась новая информация, относительно скандальной ситуацией вокруг 17-летнего форварда "Байера" Артема Степанова, который отказался приезжать на недавний сбор сборной Украины U-20 из-за конфликтов с тренерским штабом.
Как заявил журналист Владимир Крамар, футболист отказался ехать в команду из-за рукоприкладства со стороны тренеров команды, которое было допущено ранее в сборной U-19.
"Я слышал, что где-то было рукоприкладство, когда-то ранее со стороны тренеров. Не знаю, кто там трепал Степанова, Михайленко или Езерский. Не знаю, как оно было, может Степанов где-то неправильно себя вел, и кто-то из тренеров отвел его в сторонку и жестко потянул, сказал "пару ласковых", и ему это не понравилось и Степанов больше к этим тренерам не приедет, ник Михайленку ни к Езерскому.
Нужно понимать, что сейчас время изменилось, дети уже не те, и я так понимаю, он это принял как унижение. Такое говорят, а дыма без огня не бывает, это говорит, что в сборной нездоровая атмосфера. Ведь никто не отрицает, что был конфликт, не говорят только какой", - сказал Крамар.
Также информацию о возможном рукоприкладстве подтвердил и украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.
"У парня довольно сложный характер, он сложно адаптируется в коллективе.
И я так понимаю, что там был инцидент в свое время в сборной, когда он приехал, так его подсрачниками или подзатыльниками гоняли, те люди с педагогическим образованием, я имею ввиду тренеров. Насколько это правда, пусть УАФ разбирается в ситуации.
Но и при всем характере игрока, понять тоже можно, потому что не ехать в команду, где тебя трепают или гоняют подсрачниками, это не очень правильно.
Насколько я понимаю, Степанов не собирается менять гражданство и хочет играть за сборную Украины, но тут нужно искать какие-то компрмиссы", - сказал Цыганык.
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