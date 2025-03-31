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Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Новая информация о скандале в сборной U-19/U-20

Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины

Фото: bayer04fussball

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Появилась новая информация, относительно скандальной ситуацией вокруг 17-летнего форварда "Байера" Артема Степанова, который отказался приезжать на недавний сбор сборной Украины U-20 из-за конфликтов с тренерским штабом.

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Как заявил журналист Владимир Крамар, футболист отказался ехать в команду из-за рукоприкладства со стороны тренеров команды, которое было допущено ранее в сборной U-19.

"Я слышал, что где-то было рукоприкладство, когда-то ранее со стороны тренеров. Не знаю, кто там трепал Степанова, Михайленко или Езерский. Не знаю, как оно было, может Степанов где-то неправильно себя вел, и кто-то из тренеров отвел его в сторонку и жестко потянул, сказал "пару ласковых", и ему это не понравилось и Степанов больше к этим тренерам не приедет, ник Михайленку ни к Езерскому.

Нужно понимать, что сейчас время изменилось, дети уже не те, и я так понимаю, он это принял как унижение. Такое говорят, а дыма без огня не бывает, это говорит, что в сборной нездоровая атмосфера. Ведь никто не отрицает, что был конфликт, не говорят только какой", - сказал Крамар.

Также информацию о возможном рукоприкладстве подтвердил и украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"У парня довольно сложный характер, он сложно адаптируется в коллективе.

И я так понимаю, что там был инцидент в свое время в сборной, когда он приехал, так его подсрачниками или подзатыльниками гоняли, те люди с педагогическим образованием, я имею ввиду тренеров. Насколько это правда, пусть УАФ разбирается в ситуации.

Но и при всем характере игрока, понять тоже можно, потому что не ехать в команду, где тебя трепают или гоняют подсрачниками, это не очень правильно.

Насколько я понимаю, Степанов не собирается менять гражданство и хочет играть за сборную Украины, но тут нужно искать какие-то компрмиссы", - сказал Цыганык.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.03.2025 в 18:55
ШОУ продовжується Я розумію, що наразі за рукоприкладство там на Заході навіть батьків засудити можуть... "Він мене в кут поставив!" чи "Виховати нормально не можуть вони, а по сраці отримую Я!" Проте сумніваюсь, що фото з побоями можна побачити. На жаль вся правда не вспливе!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
31.03.2025 в 18:55
ШОУ продовжується Я розумію, що наразі за рукоприкладство там на Заході навіть батьків засудити можуть... "Він мене в кут поставив!" чи "Виховати нормально не можуть вони, а по сраці отримую Я!" Проте сумніваюсь, що фото з побоями можна побачити. На жаль вся правда не вспливе!
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Andrumas (Düsseldorf)
31.03.2025 в 18:27
Это какой-то цирк, реалити шоу уже. Напомню речь о заезде, которая на профессиональном уровне сыграл менее получаса
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MaximSK (Киев)
31.03.2025 в 18:49
Те, люди кто обидели Степанова нужно наказать просто, чтобы он приехал в следующий раз. Там какая-то нездоровая обстановка возникла видимо, надо решить проблему, чтобы его не потерять
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