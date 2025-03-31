Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины

Появилась новая информация, относительно скандальной ситуацией вокруг 17-летнего форварда "Байера" Артема Степанова, который отказался приезжать на недавний сбор сборной Украины U-20 из-за конфликтов с тренерским штабом.

Как заявил журналист Владимир Крамар, футболист отказался ехать в команду из-за рукоприкладства со стороны тренеров команды, которое было допущено ранее в сборной U-19.

"Я слышал, что где-то было рукоприкладство, когда-то ранее со стороны тренеров. Не знаю, кто там трепал Степанова, Михайленко или Езерский. Не знаю, как оно было, может Степанов где-то неправильно себя вел, и кто-то из тренеров отвел его в сторонку и жестко потянул, сказал "пару ласковых", и ему это не понравилось и Степанов больше к этим тренерам не приедет, ник Михайленку ни к Езерскому. Нужно понимать, что сейчас время изменилось, дети уже не те, и я так понимаю, он это принял как унижение. Такое говорят, а дыма без огня не бывает, это говорит, что в сборной нездоровая атмосфера. Ведь никто не отрицает, что был конфликт, не говорят только какой", - сказал Крамар.

Также информацию о возможном рукоприкладстве подтвердил и украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.