Тренер сборной Украины U-17 объяснил провал команды в отборе на Евро-2025

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) Александр Сытник поделился впечатлениями от выступления сине-желтых во втором раунде отбора Евро-2025 (U-17).

Украинские юноши заняли третье место в своем квартете и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2025.

- Александр, каким будет ваш вывод после выступления сборной Украины во втором раунде отбора Евро?

- Конечно, есть отчаяние, потому что хотелось выступить лучше. Но имеем то, что имеем. Мы понимали, что у нас серьезная группа с сильными соперниками. Несмотря на это, для себя мы ставили максимальные цели - занять первое место или как минимум пробиться на чемпионат мира. Возможно, мы и могли бы достичь большего, чем третье место, но нам немного не хватило времени, чтобы потренироваться.

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- Стал ли первый матч на турнире, против Хорватии, ключевым для вашей команды?

- Бесспорно. Ситуация со жребием тоже немного повлияла на результаты. Мы открывали турнир против хозяев, затем была сильная Италия, и лишь в третьем поединке, не умаляя заслуг словаков, мы встречались с командой, которая по уровню немного уступала первым двум нашим оппонентам. А такие минитурниры всегда лучше начинать с положительного результата, чтобы потом легче было строить стратегию.

Я уже говорил, что нам немного не хватило времени. Мы приехали за два дня до старта соревнований, и было сложно понять, в каком состоянии наши футболисты, особенно игроки, выступающие за рубежом. Статистика - это одно, а увидеть исполнителя собственными глазами - совсем другое. И толком поработать над стандартами у своих ворот также не получилось, что тоже испортило нам результат. Можно сказать, что к матчу с Хорватией мы подошли не в оптимальном состоянии. Хотя если посмотреть на саму игру, она была равной.

- Обидно упускать победу, как это было во встрече с итальянцами?

- Очень. На этот поединок у наших футболистов был сумасшедший настрой. Мы понимали, с кем играем, но нам нужна была победа. Игра получилась напряженной. На наших ребят больше давил результат, ведь итальянцы имели за спиной три очка.

Несмотря на то, что мы отдали мяч сопернику, первый тайм мы провели на очень хорошем уровне. Команда, по сути, ничего не дала создать оппоненту, а самой ей удалось отличиться.

Игра была интенсивной и энергозатратной, поэтому под конец было видно, что наши ребята устали. К тому же и замены не оправдали ожиданий тренерского штаба, нам не удалось отодвинуть игру от своих ворот. Немного не дотерпели, не хватило концентрации на стандартах. Пропустив гол на 90-й минуте, наши игроки расстроились, эмоционально это сложно, а итальянцы, наоборот, поймали кураж и сразу забили второй мяч.

Тем не менее через такое тоже нужно пройти. В раздевалке я поблагодарил команду за отдачу, футболисты оставили на поле все силы.

- Как вам удалось настроить команду на матч со Словакией?

- После поединка с Италией мы очень много с игроками работали над психологией, общались, было много теории, мы даже тренировки делали эмоциональными, чтобы подбодрить коллектив. И я рад, что футболисты прислушались. Нам удалось вернуть команде заряженность на борьбу. Это я уже говорю, зная, как проходил матч против словаков. Слишком у нас не было желания опускаться в Лигу В.

Возможно, с реализацией возникали проблемы, но победный гол под занавес встречи, можно сказать, сбросил путы с футболистов, команда выдохнула. Вот такой уверенности нам и не хватало в первых двух поединках отбора, чтобы вовремя поставить точку.

- Следующие официальные соревнования для этой сборной теперь будут осенью 2026 года, когда она сыграет в первом раунде отбора Евро-2027 (U-19). А какие ближайшие планы команды?

- До официальных стартов еще далеко, но чтобы не терять связей, мы будем проводить тренировочные сборы, ближайший из которых должен состояться в июне, - приводит слова Сытника пресс-служба УАФ.