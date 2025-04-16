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Спиваковский: Непрофессиональные действия Вацко могут привести к тому, что Украина на срок от 1 до 3 лет может потерять Степанова

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Снова про Степанова

Спиваковский: Непрофессиональные действия Вацко могут привести к тому, что Украина на срок от 1 до 3 лет может потерять Степанова

Фото: bayer04.de

Новина українською

Украинский комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский высказался о нашумевшей истории с форвардом "Байера" Артеме Степанове и роли в ней Виктора Вацко.

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"То, что Виктор Вацко, сославшись на "нескольких связанных с украинским футболом, но не связанных между собой людей", обнародовал информацию о том, что Степанов действительно хочет играть за сборную Германии и что там к этому относятся серьезно — это абсолютный факт. Что мешало Виктору Вацко, который очень часто, когда ему это нужно, ссылается на публикации европейской прессы, который является откровенным поклонником немецкого футбола, просто ввести в гугле слова "Степанов", DFB (Германский футбольный союз) и, условно, "натурализация", чтобы проверить свою информацию?

Я вам напомню — мешало то, что, во-первых, как и в случаях с ван Леувеном и Авдышем, он либо не проверяет, либо очень плохо проверяет информацию. Которую ему неудобно проверять, потому что гораздо легче довериться приближенным к нему уважаемым украинским футбольным деятелям.

И то, что через неделю Вацко якобы опроверг информацию, что Степанов хочет играть за Германию — мол, вообще этот вопрос не поднимался — произошло исключительно потому, что через несколько дней Вацко позвонил один уважаемый в украинском футболе человек, знакомый с семьей Степановых. И спросил: "Витя, откуда ты взял эту откровенную чушь?" А Вацко, как человек, который очень уважает уважаемых в украинском футболе людей и очень не хочет ни с кем портить отношения, конечно же, опроверг свой фейк.

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Но какой в этом смысл, если немецкая пресса никак не упомянула в своих публикациях опровержение от простого болельщика из Украины? Зато уже неделю немецкая пресса и местные футбольные паблики писали о том, что к Степанову проявляют интерес в немецких футбольных институциях. И тема, как говорится, пошла в народ.

То есть по факту, если не предвзятые, то точно непрофессиональные действия Виктора Вацко до сих пор могут привести к тому, что Украина в перспективе на срок от одного до трех лет может потерять потенциально очень талантливого футболиста. И конечно же, в разговоре с тем самым уважаемым человеком Виктор Вацко признал, что немного перегнул палку, но, разумеется, не извинился. Потому что мачо не извиняются", — сказал Спиваковский.

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Виктор Вацко Байер (Леверкузен) Михаил Спиваковский Артем Степанов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kuko (Lviv)
16.04.2025 в 20:58
...3,14..дить занадто тАварісЧ Вацко, ВКИДаючи смажені неперевірені факти ..
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Комментарии 1
kuko (Lviv)
16.04.2025 в 20:58
...3,14..дить занадто тАварісЧ Вацко, ВКИДаючи смажені неперевірені факти ..
Ответить
0
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