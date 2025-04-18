По "кейсам" Степанова и Шаха. Вацко и Спиваковский дали показания УАФ по коррупции в институте сборных

Два украинских комментатора и Youtube-блогера Виктор Вацко и Михаил Спиваковский Спиваковский посетили Дом футбола, где предоставили свои объяснения главе комитета Андрею Давиденко.

Причина разбирательств – так называемые кейсы Степанова и Шаха, после выхода расследований по которым от обеих блогеров Комитет этики и честной игры УАФ инициировал служебное расследование по поводу деятельность в структуре сборных команд Украины.

Сначала в среду выступил Вацко, а на следующий день свою позицию озвучил Спиваковский.

После сбора всех необходимых показаний, включая позиции фигурантов кейсов проекта, материалы будут переданы на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Напомним, что форвард "Байера" Степанов отказался приезжать в сборную Украины U-20 якобы после буллинга или даже рукоприкладства со стороны тренерского штаба.

В свою очередь, хавбек "Карпат" Шах якобы сообщил, что помощник тренера сборной Украины U-19 якобы предлагал ему сменить агента обещая дальнейшие перспективы в карьере.

Оба случая стали известны после расследований блогеров.