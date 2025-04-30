Сборная Украины U-16 назвала состав на турнир УЕФА в Финляндии
Матчи пройдут с 4-го по 9 мая
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) Александр Сытник назвал имена исполнителей, которые в мае примут участие в Турнире развития УЕФА.
Соревнования будут проходить с 4-го по 9 мая в финском городке Эерикиля, где наши юноши будут играть со сверстниками из Греции (4 мая), Финляндии (6 мая) и Венгрии (9 мая). Для участия в турнире наставник сине-желтых вызвал 22 игроков.
Состав юношеской сборной Украины U-16
Вратари: Александр Степанов ("Шахтер" Донецк), Денис Столяренко ("Легия", Польша).
Защитники: Егор Онищук ("Шахтер" Донецк), Григорий Шаповалов, Назар Смотрицкий (оба - ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий ("Рух" Львов), Маркиян Панчишин ("Карпаты" Львов), Назарий Рудзей ("Боруссия" Д, Германия), Илья Яблонский ("Спортинг", Португалия).
Полузащитники: Даниил Дячок, Даниил Ермак (оба - "Динамо" Киев), Евгений Волошко ("Шахтер" Донецк), Евгений Горбатов ("Александрия"), Ярослав Харкевич ("Милан", Италия), Максим Иванов ("Сампдория", Италия), Ярослав Кожушко ("Славия", Чехия), Руслан Швец ("Райо Махадаонда", Испания).
Нападающие: Владимир Квиквиния ("Динамо" Киев), Денис Бида ("Шахтер" Донецк), Кирилл Сердюк ("Нюрнберг", Германия), Владислав Задорожный ("Славия", Чехия), Андрей Добровольский ("Эйпен", Бельгия).
Напомним, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2026 (U-17). По ее результатам юношеская сборная Украины оказалась в группе 1, где будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.
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