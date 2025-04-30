Михайленко: Главное - найти украинских детей, которые выехали за границу

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями и идеями о украинских детях, которые играют за границей.

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— В Европе закрепилось довольно много украинских талантов. Главный вопрос: будут ли у них украинское гражданство или они возьмут гражданство другой страны, где у них сложится футбольная карьера, как их прогресс там повлияет на футбол здесь?

— Если посчитать просто, из разных источников, до 9 млн украинцев сейчас, если даже учитывать, что это может быть меньшее количество, семь-восемь — это две Хорватии уехали или четыре Словении, так что это очень много.

Детский футбол — это процесс, где все время что-то меняется. Очень переменчивое состояние. Сегодня все в порядке, через 3-4 месяца что-то произошло: он там начал либо регрессировать, либо влюбился, либо еще что-то. И все время что-то меняется.

Я считаю, что это главное сейчас. Это первое: найти этих детей. Во-вторых: начинать общаться, демонстрировать, что мы заинтересованы в этих игроках, что мы знаем о них, что мы следим за ними и что мы хотим сделать все, чтобы ребенок, когда придет определенный момент, играл за сборную Украины.