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Тренер сборной Украины: Если молодежи предлагают играть за сборную Испании, что мы можем предложить? Только патриотизм

Юношеские сборные Украины
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Тренер сборной Украины: Если молодежи предлагают играть за сборную Испании, что мы можем предложить? Только патриотизм

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко ответил на вопрос, где за границей больше всего играет украинских детей.

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– Кажется, Польша, наверное. А нет, может, даже Венгрия. Венгрия очень-очень охотна к украинским детям, очень легко дают им паспорта, гражданство. Если видят, что у них есть потенциал, то дают паспорта. Поэтому нужно очень отслеживать.

Человек же ищет, где ему лучше. Наличие венгерского паспорта дает им какие-то профиты.

– Но за сборную они потом могут играть украинскую?

– Да. Это же футбольное гражданство – это немного другое. Уже есть несколько примеров. У ребенка есть венгерский паспорт, мы им звоним, есть ли желание играть за сборную Украины - "Конечно, конечно, да, я готов играть».

То есть наличие паспорта другой страны никак не влияет на его желание играть за сборную Украины.

– Это не выглядит так, что у вас нет козырей? Вы бьете только на патриотичность?

– А что мы еще можем бить в этом случае? Если молодому человеку предлагают играть за сборную Испании, на что мы можем? Только патриотизм.

Мы становимся страной, где тысячи детей будут играть за границей. Как мы раньше смотрели на Хорватию или Албанию. Спрашивал албанцев, как они убеждают играть за Албанию, а не Швейцарию. Ответ – только патриотизм.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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