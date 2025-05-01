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В четверке лучших в Европе. Глеб Платов рассказал об успехах вертикали различных сборных Украины

Юношеские сборные Украины
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Отрапортовал об успехах в последнее время

В четверке лучших в Европе. Глеб Платов рассказал об успехах вертикали различных сборных Украины

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Ассистент главного тренера сборной Украины Глеб Платов рассказал об успехах различных юношеских сборных нашей страны за прошлый год.

"Если посмотреть на результаты вертикали сборных, то прошлый год стал самым успешным за всю историю существования нашей независимой страны.

Потому что количество сборных, которые отобрались на чемпионаты Европы, также молодежная сборная, которая отобралась на Олимпийские игры – этого удалось достичь только, кроме нашей страны, еще трем странам в Европе. То есть, мы вошли в категорию четырех стран.

То есть вертикаль сборных у нас в прошлом году добилась очень больших успехов. И этот факт сигнализирует о том, что процесс происходил и улучшался годами. Это не произошло за один год, этот ресурс накапливался годами", – сказал Платов.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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