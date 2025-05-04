Юношеская сборная Украины начала с поражения на Турнире развития УЕФА
Играли с Грецией
Фото: УАФ
Сборная Украины U-16 проиграла Греции (1:3) в стартовом матче Турнира развития УЕФА. Сине-желтые готовятся в Финляндии к квалификации Евро-2026 (U-17).
Следующий матч турнира украинцы проведут во вторник, 6-го мая против Финляндии (начало - в 17:30).
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16
04.05.2025
Греция (U-16) - Украина (U-16) - 3:1 (2:1)
Голы: Контраси (12), Тунусидис (13), Костоглу (77) - Онищук (5, с пенальти).
На 55-й минуте Контраси не реализовал пенальти (мимо ворот).
Греция (U-16): Николаидис, Псирукис (Китос, 62), Контекас (Гусиос, 73), Папагеоргиу (Стергиаропулос, 73), Тунусидис (Палиурас, 73), Матера (Пьеррос, 73), Халдезос (Карангелис, 62), Леонтопулос (Петусис, 62), Циалис (Марас, 73), Папасарафьянос (Костоглу, 62), Контраси (Делимпейс, 62).
Украина (U-16): Столяренко, Панчишин (Левицкий, 46), Шаповалов (Смотрицкий, 46), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (Иванов, 76), Дячок (Яблонский, 66), Ермак (Волошко, 46), Кожушко (Бида, 46), Задорожный (Рудзей, 46), Добровольский (Швец, 46), Харкевич (Горбатов, 76).
Предупреждены: Псирукис (4), Контраси (37), Костоглу (90) - Харкевич (33), Левицкий (49), Горбатов (89).
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