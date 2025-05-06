Украина U-16 – Финляндия U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Турнира развития УЕФА
Украина U-16 – Финляндия U-16. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.05.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Сегодня, 6 мая, юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) проведет свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии — с командой хозяев.
Начало встречи – в 17:30 по Киеву. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.
Напомним, в стартовом поединке сине-желтые уступили Греции - 1:3.
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16
06.05.2025
Украина U-16 17:30 Финляндия U-16
Трансляция матча — YouTube-канал УАФ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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