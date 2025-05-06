Украина U-16 – Финляндия U-16. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Турнира развития УЕФА

Сегодня, 6 мая, юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) проведет свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии — с командой хозяев.

Начало встречи – в 17:30 по Киеву. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.

Напомним, в стартовом поединке сине-желтые уступили Греции - 1:3.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

06.05.2025

Украина U-16 17:30 Финляндия U-16

Трансляция матча — YouTube-канал УАФ