Уступили финнам. Сборная Украины U-16 проиграла свой второй матч на турнире развития УЕФА
Снова поражение на товарищеском турнире
uaf.ua
Во вторник, 6 мая, юношеская сборная Украины U-16 провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.
"Сине-желтые" после поражения в 1-м туре от Греции сегодня играли с хозяевами турнира и уступили 0:1.
Первый тайм закончился вничью 0:0, хотя финны выглядели несколько острее в атаке.
После перерыва финны сумели открыть счет. На 63-й минуте после многоходовой комбинации смог забить Тойво Койвуранта.
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В концовке матча наша команда имела пару хороших моментов, но забить так и не смогла. Второе поражение сборной Украины, лишившее ее шансов на выигрыш этих соревнований.
Свой последний поединок на турнире "сине-желтые" проведут 9 мая против Венгрии (начало – в 10:00).
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