Уступили финнам. Сборная Украины U-16 проиграла свой второй матч на турнире развития УЕФА

Во вторник, 6 мая, юношеская сборная Украины U-16 провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

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"Сине-желтые" после поражения в 1-м туре от Греции сегодня играли с хозяевами турнира и уступили 0:1.

Первый тайм закончился вничью 0:0, хотя финны выглядели несколько острее в атаке.

После перерыва финны сумели открыть счет. На 63-й минуте после многоходовой комбинации смог забить Тойво Койвуранта.

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В концовке матча наша команда имела пару хороших моментов, но забить так и не смогла. Второе поражение сборной Украины, лишившее ее шансов на выигрыш этих соревнований.

Свой последний поединок на турнире "сине-желтые" проведут 9 мая против Венгрии (начало – в 10:00).

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Украина (U-16) - Финляндия (U-16) 0:1

Гол: Койвуранто (63)

Украина (U-16): Степанов, Панчишин (Шаповалов, 68), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (к), Дячок, Яблонский, Волошко (Рудей, 68), Кожушко (Иванов, 68), Задорожний (Горбатов, 46), Швец (Доброволец 46), Харкевич