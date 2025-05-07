Украина U-16 – Финляндия U-16 0:1. Видео гола и обзор матча Турнира развития УЕФА

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) потерпела второе поражение подряд на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Сине-желтые уступили хозяевам турнира со счетом 0:1. Единственный мяч в матче был забит во втором тайме.

Напомним, в стартовом поединке сине-желтые уступили Греции - 1:3. Завершающий матч украинская команда проведет 9 мая против Венгрии. Начало встречи — в 10:00.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Украина (U-16) - Финляндия (U-16) 0:1

Гол: Койвуранто (63)

Украина (U-16): Степанов, Панчишин (Шаповалов, 68), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (к) (Левицкий, 46), Дячок (Ермак, 46), Яблонский, Волошко (Рудзей, 68), Кожушко (Иванов, 68), Задорожный (Горбатов, 46), Швец (Добровольский, 46), Харкевич (Смотрицкий, 46).

Финландия (U-16): Лахти (с), Хейкари (Тарвайярви, 80), Юнгфу, Кийонен (Пананен, 69), Коркала (Валкеалахти, 69), Ла (Заберк, 90), Койвуранта (Нибак, 90), Венто, Евери (Де Нашименто, 80), Арвоя, Мендолин (Мекелайнен, 80), Акваш (Малинен, 69).

Предупреждение: Дячок (18), Кожушко (45), Волошко (45) - Малинен (78), Тарвайарви (82), Валкеалахти (90+3), Де Нашименто (90+3).